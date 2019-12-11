В Иркутске церковь помогла открыть медпункт для бездомных

В церковной благотворительной столовой Иркутска открылся медицинский кабинет для бездомных, где они смогут получить доврачебную медицинскую помощь. Новые помещения для бездомных освятил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Как сообщает отдел по благотворительности и социальному служению русской православной церкви, это проект РПЦ и министерства здравоохранения России.

В медкабинете бездомные смогут бесплатно получить первую доврачебную медицинскую помощь, в том числе при обморожениях. Медкабинет обеспечен лекарственными препаратами первой необходимости. Доврачебную помощь на постоянной основе будут оказывать сестры милосердия, при необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3.

Медицинский кабинет для бездомных – совместная инициатива Иркутской епархии и Министерства здравоохранения Иркутской области. Здесь они смогут не только поесть, но и принять душ. Социальные работники епархии помогут в восстановлении документов, устройстве в городские социальные учреждения. Кроме того, в помещении, предоставленной епархии городской администрацией, организована комната отдыха для бездомных.

По договору о сотрудничестве Иркутской епархии с региональным Минздравом комплексную медицинскую помощь бездомным также будут оказывать в городской больнице №3.

Сейчас разрабатывается памятка по оказанию помощи бездомным, которую предполагается разместить в российских больницах. В памятке будет наглядно представлена информация о недопустимости отказа бездомным в медицинской помощи и о гарантиях оказания медицинской помощи людям вне зависимости от наличия документов.