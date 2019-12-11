В 2020 году автомобили могут подорожать на 5%

В 2020 году автомобили могут подорожать на 5% из-за инфляции, повышения утилизационного сбора и изменения курса рубля, на которые накладывается ситуация на рынке. Также прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV на 8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олега Мосеева.

Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания, по локальной сборке может дать 1-1,5%. Рост стоимости произойдет не одномоментно, а постепенно. Поскольку продажи автомобилей, по прогнозам членов РОАД, в следующем году могут упасть на 8%.