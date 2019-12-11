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Эксперты начали работу над Дорожной картой туризма в Бурятии

11 декабря 2019

Первая стратегическая сессия федеральной аналитической компании «Strategy Partners» состоялась в Бурятии в рамках бизнес-конференции «День инвестора – 2019». Мероприятие открылось церемонией подписания соглашения между Байкальским банком ПАО Сбербанк и Министерством по туризму Республики Бурятии о разработке Стратегии развития и Дорожной карты туризма в Республике Бурятия.

Представители органов власти, бизнес-сообщества, общественные деятели и экологи региона обсудили перспективы развития туристической отрасли в республике, внесли предложения по разработке стратегии формирования туристического кластера на Байкале. Особый акцент стратегической сессии был сделан на проработку ключевых направлений:

• транспортная инфраструктура;

• туристическая инфраструктура;

• продвижение туристического кластера.

Работа конференции велась в трёх секциях, каждая из которых ставила задачи по выявлению барьеров, возможностей и путей решения в том или ином направлении отрасли. Аналитики Strategy Partners провели интегральный SWOT-анализ   информации, полученной в результате интерактивного общения и анкетирования участников площадок, приглашённых на «День инвестора». Полученные данные будут учтены при формировании стратегии развития туризма в Бурятии. 

Наталья Волощенко, директор Управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк:  

«Туристическую отрасль можно и нужно развивать именно в синергии и взаимодействии. Вот почему Сбербанк выступает в роли модератора и организатора, который объединяет экспертов туристической сферы Бурятии для создания стратегии. Вместе мы проведем практическую работу по формированию стратегии развития туризма в республике. Наш банк готов инвестировать в региональный туризм –денежные средства и опыт, основанный на работе с большим объемом цифровых данных. Мы умеем обрабатывать гигантский поток разноплановой информации, анализировать ее и, соответственно, делать необходимые для общего проекта выводы».

В начале следующего года в республике Бурятия запланировано проведение ещё трех стратегических сессий, в марте 2020 года формирование стратегии и Дорожной карты развития туризма будет завершено, документы будут направлены на утверждение в Правительство Республики. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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