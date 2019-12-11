Братск занял 9 место в рейтинге самых комфортных и доступных для жизни городов

Братск занял девятое место в рейтинге самых комфортных и доступных для жизни городов России. Пол стоимости жизни город занял 3 место, а по качеству среды город занял 84 строчку. Братск набрал 64,65 балла. Как сообщает РБК, исследование провел институт территориального развития «Урбаника».

В рейтинг вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек. В каждой группе город мог набрать 50 баллов

Первая группа оценивала: обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и.т.п.), индекс загрязнения атмосферы.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и на оплату ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.