Новости

С промплощадки «Усольехимпрома» вывезли 92 т химических веществ первого класса

11 декабря 2019

С промплощадки «Усольехимпрома» вывезли 92 тонны химических веществ первого класса опасности. . Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Областная администрация выделила 29 млн 615 тыс. рублей на ликвидацию аварийно химически опасных веществ в 2019 году. На эти средства подрядчик вывез с промплощадки в два раза больше, чем планировал изначально.

Остается 164 тонны аварийно химически опасных веществ. Сейчас региональные власти и дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба готовят пакет документов для дальнейшей ликвидации опасных веществ.

Подрядчиком для выполнения работ, согласно результатам конкурса, было выбрано АО «Зеленый город» (Красноярск). В собственности предприятия имеется полигон для утилизации отходов 1-4 класса опасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании