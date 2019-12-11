За ноябрь в Иркутской области зарегистрировано более 58 тысяч прав на недвижимость

В Иркутской области зарегистрировано более 58 тысяч прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости в ноябре. В октябре количество зарегистрированных прав на недвижимость составляло порядка 72 тысяч. Всего с января по ноябрь оформлено более 616 тысяч прав на объекты недвижимости. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

В ноябре поступило более 7 тысяч заявлений на регистрацию прав в электронном виде (в том числе на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав). В октябре количество таких заявлений составляло более 8 тысяч. Всего за 11 месяцев текущего года ведомством принято почти 67 тысяч электронных пакетов документов, что в три раза превышает показатели прошлого года.