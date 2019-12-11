В России оцифровано более половины всех кадастровых дел

Федеральная кадастровая палата перевела в электронный формат более 33,8 млн кадастровых дел, что составляет 55% от всех кадастровых документов, находящихся на хранении в архиве учреждения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2019 году доля переведенных в электронный вид кадастровых документов должна достигнуть 52%. Всего в архивах Кадастровой палаты содержится около 62 млн кадастровых дел. По результатам работы в электронный вид уже полностью переведены документы в 15 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской области и Чукотском АО, республиках Коми, Иркутской области, Марий-Эл, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Алтай. В Иркутской области оцифровано более 1,2 млн. кадастровых дел.

Перевод кадастровых дел в цифровой формат позволит повысить скорость оказания услуг вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости. Также оцифровка документов позволяет существенно сократить расходы на содержание бумажного архива, а также высвободить некоторую площадь, ранее используемую под хранение бумажных архивов.

Граждане и юридические лица могут запрашивать документы из архива Кадастровой палаты при проведении сделок с недвижимостью, а также для урегулирования земельных споров. Запрос можно подать в ближайшем офисе МФЦ, направить в адрес Кадастровой палаты почтой или воспользоваться электронными сервисами Росреестра. При этом запросы принимаются только от правообладателей объектов недвижимости или их представителей, наделенных соответствующими полномочиями. По одному запросу выдается только один документ.