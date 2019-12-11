Месячник качества и безопасности пиротехнической продукции пройдет в Иркутской области

В Иркутской области с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года будет работать горячая линия по качеству и безопасности пиротехнической продукции и пресечения несанкционированной торговли ею. Как сообщает региональное правительство, специалисты службы потребительского рынка и лицензирования будут принимать звонки по телефону 8 (3952) 24-08-74.

Будет организована разъяснительная работа с предпринимателями, которые занимаются продажей пиротехники. Мэрам муниципальных образований рекомендовано организовать работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в непредусмотренных местах.



Во время прошлогоднего месячника состоялось более 200 рейдов. За нарушения требований пожарной безопасности были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 14 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 100 тыс. рублей. Также выявлены факты предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, продажи пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Нарушители привлечены к административной ответственности.