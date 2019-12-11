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На базе Иркутского регионального колледжа педобразования открылись пять мастерских

11 декабря 2019

На базе Иркутского регионального колледжа педагогического образования открылись пять мастерских. Они появились по региональному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в областной администрации



Колледж выиграл конкурс на предоставление субсидии на оснащение материально-технической базы своего учебного заведения и получил почти 6 млн, из них более 700 тысяч рублей из областного бюджета, остальные из федерального.

На эти средства созданы пять специализированных мастерских по специальностям: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, физическая культура и музыкальное образование.

Мастерские будут использоваться также для повышения квалификации сотрудников образовательных организаций Иркутской области, для проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандарту WorldSkills Russia. Это поможет наладить электронное обучение и освоить дистанционные образовательные технологии, проводить демонстрационный экзамен, расширить программы дополнительного образования по востребованным профессиям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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