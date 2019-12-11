В Иркутской области увеличен размер соцвыплаты на газификацию домов для отдельных категорий граждан

В Иркутской области увеличен размер соцвыплаты на газификацию домов или квартир для отдельных категорий граждан. Об этом сообщили в региональном правительстве.

С 1 января 2020 года вступит в силу постановление правительства Иркутской области, по которому ряду категорий граждан из регионального бюджета будут оплачивать 90% стоимости работ по подключению дома или квартиры к газу. Размер социальной выплаты не может превышать 110 тысяч рублей.

Право на социальную выплату имеют одинокие участники ВОВ, инвалиды ВОВ одинокие пенсионеры, независимо от прекращения ими трудовой деятельности. Также один из членов семьи, состоящей из пенсионеров или имеющей в своем составе ветеранов, инвалидов войны, детей-инвалидов, тружеников тыла, один из членов семьи многодетных семей, семей одиноких родителей, малоимущих семей, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.