Эксперты признали среду 77% городов России неблагоприятной для проживания

Минстрой, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» изучили уровень комфортности среды в городах России. По итогам исследования выяснилось, что только 24% городов были признаны комфортными для проживания, в их числе Норильск и Грозный. Пишет в своем материале РБК со ссылкой на исследование.

Рейтинг разработали Минстрой совместно с государственной компанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка». Индекс качества городской среды основан на исследовании 1114 российских городов.



Благоприятными, по мнению экспертов, были признаны только 262 города. Исходя из этого, соотношение благоприятных и неблагоприятных городов составляет 23,5 на 76,5%.



Урбанисты формировали рейтинг основе оценки шести типов городских пространств:

жилье;

озеленение;

общественно-деловая инфраструктура;

улично-дорожная сеть;

общегородские пространства.

Каждый из них оценивался по шести критериям:

комфортность;

экологичность и здоровье;

идентичность и разнообразие;

современность среды;

эффективность управления.

Максимально возможное количество баллов, которые город мог получить в индексе, — 360, но такой результат оказался недостижимым. Больше всего баллов — 276 — получила Москва. Если город получает больше 180 баллов, то среда в нем считается благоприятной. Среднее значение показателя по стране составляет 163 балла.

Так Иркутск оценили в 180 баллов, Ангарск в 177, а Красноярск в 189.

В списке 15 городов с населением более 1 млн человек благоприятными признаны шесть. Больше всего баллов в этой группе набрали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а самым неблагоприятным миллионником оказался Омск.

Из крупных городов с комфортным климатом на первых строчках индекса Сочи, Грозный и Тула, на последних — Улан-Удэ, Архангельск и Чита.

В крупных городах в дискомфортных климатических зонах благоприятную среду удалось сформировать в трех — Норильске, Мурманске и Северодвинске, отстают в этой группе Петропавловск-Камчатский, Якутск и Нефтеюганск.

