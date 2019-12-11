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В Иркутске средняя цена аренды коворкинга за год выросла на 18%

11 декабря 2019

В Иркутске средняя цена аренды рабочего места за год выросла на 18% и составляет около 6 200 рублей в месяц, это на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Покупка такого объекта недвижимости обойдется в среднем в 3 млн рублей, что на 64% меньше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили в «Авито».

Средняя ставка аренды рабочего места в коворкинге по России составляет примерно 13 900 рублей в месяц.  В рейтинге городов по доступности аренды Иркутск занял 4 место, уступив Саратову (5 400 рублей) и опередив Екатеринбург (6 958)   

Доступнее всего арендовать такое рабочее место в Ульяновске и Самаре, где оно в среднем стоит около 4 500 рублей. Самые дорогие рабочие места сдаются в Москве – в среднем более 23 600 рублей, что на 70% больше, чем в среднем по России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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