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В России запретят оформлять дом по его контуру

12 декабря 2019

В России запретят оформлять границы земельных участков под многоквартирный дом по контуру строения. Поправки в Жилищный и Земельный кодексы уже одобрили. Сообщает «Российская газета».

Согласно законопроекту, территории, необходимые для обслуживания дома, которое должны быть включены в оформленный земельный участок.

Помимо этого, запретят сносить дома, без оформления обслуживающего участка. Документ должен защитить конституционное право жильцов на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения для государственных и муниципальных нужд, пишет «Российская газета».

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также придомовая территория принадлежат владельцам квартир (и других помещений) в этом доме на праве общей долевой собственности.

Это прописано в ст. 36 Жилищного кодекса России. Однако в стране немало домов, участки и придомовые территории которых не были в свое время сформированы и не перешли во владение жильцов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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