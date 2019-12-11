Пострадавшие от наводнения студенты Приангарья получат деньги за годовое обучение

Студенты Иркутской области, пострадавшие от наводнения, получат материальную поддержку в размере стоимости годового обучения. Часть студентов уже получили скидку на оплату учебы или были переведены на бюджетные места. Как сообщили в региональном правительстве, это касается студентов, обучающихся в вузах региона по образовательным программам бакалавриат и специалитет.

Региональные власти направили в адрес Министра науки и высшего образования РФ письмо о предоставлении межбюджетного трансферта для Иркутской области в размере более 16 млн рублей. Деньги придут в ближайшее время.