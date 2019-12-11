Новости

Пострадавшие от наводнения студенты Приангарья получат деньги за годовое обучение

11 декабря 2019

Студенты Иркутской области, пострадавшие от наводнения, получат материальную поддержку в размере стоимости годового обучения. Часть студентов уже получили скидку на оплату учебы или были переведены на бюджетные места. Как сообщили в региональном правительстве, это касается студентов, обучающихся в вузах региона по образовательным программам бакалавриат и специалитет. 

Региональные власти направили в адрес Министра науки и высшего образования РФ письмо о предоставлении межбюджетного трансферта для Иркутской области в размере более 16 млн рублей. Деньги придут в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании