Зачем проводят VR-туры по новостройкам

VR-туры позволяют оценить планировку квартиры и ее дизайн в виртуальной реальности. В качестве материалов для VR-туров используются архитектурные проекты и даже вид из окна, снятый на квадрокоптер. Сообщает РБК.

Расходы на такой тур могут составлять 2−5% от маркетингового бюджета, говорит коммерческий директор инвестиционной компании Glinkom Иван Татаринов.

«Одна типовая планировка квартиры стоит около 20 тыс. руб., нетиповые решения обойдутся примерно вдвое дороже. VR-тур по всему ЖК, в том числе местам общего пользования в среднем обойдется в 1,5 млн руб. То есть каждая квартира будет на 3−10 тыс. руб. дороже», — говорит Татаринов.

Помимо VR-туров девелоперы регулярно устраивают клиентам экскурсии на строящиеся объекты — иногда, чтобы показать проект они используют вертолеты или устраивают речные прогулки.

«Живой тур всегда эффектнее, поскольку он в большинстве случаев позволяет не только увидеть будущее жилье, но и получить полноценную консультацию. Виртуальные туры же в основном самостоятельные, их никто не комментирует. Достаточно часто они зависают. Со временем технологии будут отточены, но пока они вызывают нарекания», — отмечает генеральный директор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев.

В случае, если у застройщика 20 одинаковых домов и они готовы один выделить под огромный шоу-рум в котором будут все типы квартир, все варианты отделки, все виды из окон, то живой тур лучше, подтверждает директор VR-платформы Planoplan Антон Кельник. Он пояснил, что на деле такой вариант сложно реализовать, так как обычно в шоу-руме застройщик ограничивается максимум тремя типовыми квартирами

«VR-туры имеют большую ценность, когда объект невозможно увидеть вживую или когда проект находится на высокой стадии готовности, и такое решение позволяет определиться с дизайном. Если проект предполагает полную меблировку и уже готов, нет никакого смысла делать такие туры, резюмировал Татаринов.



