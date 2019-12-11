ИНК начала сотрудничать с агентством по делам национальностей

Генеральный директор Иркутской нефтяной компанией Марина Седых и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Михаил Ипатов подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов (КМНС) Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.

Соглашение направлено на выработку результативных форм сотрудничества в сфере сохранения традиционного уклада жизни представителей КМНС в регионах, в которых компания ведет производственную деятельность, а также предполагает обмен информацией о лучших практиках в сфере сотрудничества представителей и объединений коренных малочисленных народов, органов местного самоуправления и промышленных компаний.

Агентство и компания намерены развивать и поддерживать специализированные образовательные программы для КМНС и предлагать инициативы по обеспечению социальных, экономических и культурных прав коренных малочисленных народов.

Сотрудники ИНК войдут в состав российской делегации и представят положительный опыт взаимодействия с КМНС на площадках сессии генеральной ассамблеи ООН в апреле 2020 года, посвященной итогам года языков коренных народов.

Напомним, что 2019 был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, ИНК активно поддержала эту инициативу. Весной 2019 года на международном фестивале «КнигаМарт» в Иркутске по инициативе и при спонсорской поддержке ИНК прошла научно-практическая конференция «Языки коренных народов Иркутской области: современное состояние и перспективы сохранения». Была организована фотовыставка «Коренные народы Иркутской области: люди и среда обитания» и напечатан эвенкийский календарь. Летом компания оказала помощь молодежи КМНС Якутии для участия в Байкальской межрегиональной языковой школе коренных малочисленных народов Севера. ИНК является партнером Ассоциации национальных СМИ и поддерживает организуемые ею события. Компания также выступила генеральным партнером «Школы молодого лидера КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока», которая прошла в декабре этого года в Санкт-Петербурге.