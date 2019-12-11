В Иркутске на ул. Сударева на 10 дней перекроют движение автомобилей

В Иркутске на ул. Сударева возле дома №6 с 11 декабря 11:00 до 31 декабря 23:00 перекроют движение автомобилей. Как сообщает «Иркутскэнерго», это связано с постройкой тепловых сетей.