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В Иркутске на ул. Сударева на 10 дней перекроют движение автомобилей

11 декабря 2019

В Иркутске на ул. Сударева возле дома №6 с 11 декабря 11:00 до 31 декабря 23:00 перекроют движение автомобилей. Как сообщает «Иркутскэнерго», это связано с постройкой тепловых сетей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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