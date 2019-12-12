ФНС: 5 признаков дробления бизнеса

Под дроблением бизнеса принято понимать искусственное создание нескольких лиц для соблюдения критериев, установленных для применения специальных налоговых режимов. Принципы определения схем дробления бизнеса приведены в письме ФНС России от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 и полностью совпадают с правовой позицией, приведенной в определении Конституционного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О.

Так, законодательство не исключает в налоговых правоотношениях действие принципа диспозитивности и позволяет налогоплательщику выбрать тот или иной метод учетной политики: использование налоговых льгот или отказ от них, применение специальных налоговых режимов и т. п. Однако это не должно использоваться для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в результате злоупотребления налогоплательщиком своими правомочиями.

Характерными признаками таких схем являются:

наличие единого контролирующего лица; дробление единого процесса; отсутствие самостоятельности у подконтрольных лиц при принятии решений; использование общих ресурсов (сотрудников, основных средств, нематериальных активов) и наличие общих контрагентов; формальное распределение ресурсов или их безвозмездное предоставление.

Соответствующие разъяснения в декабрьском номере журнала «Налоговая политика и практика» дал начальник Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России Роман Якушев.