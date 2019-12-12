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Продажу электронных сигарет могут ограничить в Иркутской области

12 декабря 2019

В Иркутской области намерены запретить продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также запретить их продажу в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Как сообщили в ЗС Приангарья, комитет по собственности и экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект. 

Авторы проекта закона отмечают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, жидкости для электронных сигарет содержат многочисленные вредные вещества. Объем потребления этих средств не ограничивается, поскольку курильщик сам заправляет устройство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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