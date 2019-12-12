В Иркутском районе в 2019 году на «Народные инициативы» направили 16,4 млн рублей

В Иркутском районе в этом году по проекту «Народные инициативы» на 16,4 млн рублей закупили спортивное уличное оборудование, игровые площадки, компьютерное оборудование и оргтехнику для образовательных организаций, костюмы для творческих коллективов. Как сообщили в районной администрации, было запланировано девять мероприятий, большая их часть исполнена, остальные завершат до конца декабря.

Для школ приобрели и установили спортивное уличное оборудование на 1,1 млн рублей. На территории восьми образовательных организаций установили детские игровые площадки на 1 млн рублей.

Закуплены теннисные столы, татами, манекены борцовские, канатный тренажер, борцовский ковер, мячи и лыжи для нужд детско-юношеской спортивной школы Иркутского района на общую сумму 1,5 млн рублей.

Для Галкинской начальной школы на 169,5 тысяч рублей приобрели компьютерное оборудование и оргтехнику. Мягкий инвентарь на общую сумму 1,65 млн рублей приобрели в детские сады и школы.

Для создания в Пивоваровской детской школе искусств церемониальной группы барабанщиц приобретены костюмы и маршевые барабаны на общую сумму 359,4 тысячи рублей. Заключен контракт на поставку многофункционального мобильного культурного комплекса (автоклуб) на базе автомобиля КАМАЗ стоимостью 8,6 млн рублей. Кроме того, для нужд муниципального образования приобретен автомобиль «Газель NEXT» стоимостью 1,8 млн рублей.

На благоустройство территорий муниципальных образований было направлено 6,3 млн рублей. В поселениях было оборудовано уличное освещение, заменены светильники. Еще в 11,9 млн рублей обошелся ремонт дорог, установка знаков, нанесение разметки, закупка оборудования для уборки дорог и остановочных павильонов. На мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности поселений направили около 1 млн рублей, также проведены работы по бурению скважин, ремонту водопроводов и водонапорной башни на общую сумму 630 тысяч рублей.