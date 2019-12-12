Уголовный штраф 15 тыс. рублей за кражу телефона заменили должнику на 100 часов обязательных работ

Зиминский городской суд Иркутской области признал 22-летнегогражданина виновным в краже. Как сообщают в УФССП России по региону, работая продавцом в гипермаркете, он присвоил сотовый телефон, что было зафиксировано видеонаблюдением.

Он должен был заплатить уголовный штраф 15 тыс. рублей, но уроженец Зимы уклонялся от выплаты. Его даже объявили в розыск. Однако, и после установления его места нахождения неплательщик продолжил игнорировать необходимость оплаты долга, ссылаясь на безработицу и отсутствие денег. Тогда вместо уголовного штрафа ему назначили 100 часов обязательных работ.

После вступления в законную силу решения суда должник приступит к отбыванию обязательных работ.