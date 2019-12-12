В Иркутской области искажены названия двух деревень на дорожных знаках

В Иркутской области искажены названия деревень Малая Еланка и Худякова. Нарушение выразилось в некорректном написании названий населенных пунктов на дорожных знаках (М. Елань и Худяково). Также выявлен случай использования на указателях несуществующего наименования географического объекта «Шароны». Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Иркутской области.

К ответственности привлечены должностные лица организаций, ответственных за обслуживание дорог федерального и межмуниципального значения. Виновным лицам назначили штраф 4 000 рублей.