К экосистеме переводов Сбербанка подключился еще один банк Таджикистана

Сбербанк продолжает увеличивать количество партнеров в Таджикистане. Теперь клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить деньги на карты или счета клиентов Первого Микрофинансого Банка. Этот банк станет пятым в числе партнеров из Таджикистана, подключенных к экосистеме переводов по номеру мобильного телефона. До этого в сентябре клиентам стали доступны переводы в МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанк Таджикистана, Спитамен Банк и Банк Эсхата.

Услуга доступна в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на обоих платформах – iOS и Android – в разделе «За рубеж - По номеру телефона на карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте или счету. Комиссия за перевод составит 1%, минимум 30 рублей, максимальная сумма перевода – 50 тысяч рублей. Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты по курсу на день перевода.

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«С момента запуска сервиса переводов по номеру телефона в республику Таджикистан мы видим постоянно растущий спрос – еженедельно количество транзакций растет, и мы рады тому, что количество партнеров в Таджикистане продолжает увеличиваться. Теперь нашим клиентам доступно уже 5 банков, из которых они могут выбрать наиболее удобный и привычный».