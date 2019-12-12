Сбербанк профинансирует строительство жилого района на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве на 16,4 млрд рублей

Сбербанк и ООО «Специализированный Застройщик «Резиденс» (входит в группу компаний «Ви Холдинг») заключили договор о предоставлении кредитной линии с лимитом 16,4 млрд рублей на строительство жилого района ALIA в Тушино. Сбербанк профинансирует строительство первых очередей района, включая школу и детское дошкольное учреждение, общей площадью 231 тыс. кв. м.

Строительство жилого района ALIA будет осуществляться в рамках масштабного проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы площадью 65 га. Общая площадь возводимых зданий составит более 1 млн кв. м.

Отличительными чертами проекта станут развитая деловая, социальная и спортивная инфраструктура, благоустроенные общественные пространства и парк на набережной Москвы-реки.

Алексей Гренков, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка:

«По завершении строительства жилого района ALIA в контексте знакового проекта по развитию территории бывшего аэродрома Тушино в Москве появится концептуально новая комфортная среда для работы, жизни и отдыха. Данная сделка является логичным продолжением сотрудничества ключевых игроков рынка недвижимости нашей страны. Мы готовы к реализации новых амбициозных проектов совместно с ГК ʺВи Холдингʺ».

Павел Мащицкий, управляющий партнер группы компаний «Ви Холдинг», председатель совета директоров «Ви Холдинг Девелопмент»:

«Мы благодарны, что команда Сбербанка высоко оценила перспективность и уникальность проекта ALIA, и уверены в его эффективной реализации. Проект обладает огромной значимостью для Москвы и в целом для отрасли. Концепция жилого района воплощает принципиально новый взгляд на развитие городского пространства, который подразумевает параллельное строительство жилых домов, инфраструктурных объектов, в том числе социальных (школы, детские сады, поликлиника), спортивных, деловых, а также создание парковых зон. Мы уверены, что уже в ближайшем будущем масштабные проекты с подобными характеристиками и подходами к реализации станут общей нормой».

Освоение территории бывшего Тушинского аэродрома началось со строительства самого крупного в России бизнес-парка класса «А» и объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 296 тыс. кв. м. Сбербанк выступил одним из кредиторов и одновременно кредитным управляющим в синдицированной сделке по финансированию строительства бизнес-парка.