«Дальневосточная» ипотека под 2% теперь доступна в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» начал прием заявок на Дальневосточную ипотеку под 2% годовых на покупку квартиры или строительство индивидуального жилого дома в регионах Дальнего Востока. Под эту процентную ставку уже сейчас можно оформить ипотечный кредит на сумму от 500 000 до 6 000 0000 рублей сроком от 3 до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья, при этом в счет оплаты первоначального взноса могут быть направлены средства Материнского семейного капитала. Оформить ипотеку на льготных условиях можно только один раз.
— Льготные условия Дальневосточной ипотеки доступны для заёмщиков, которые подходят под категорию «молодая семья», — комментирует Руководитель ипотечного центра Банка «Приморье» Виктория Подоба. — Среди них — семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, а также заемщики не старше 35 лет, не состоящие в браке, воспитывающие несовершеннолетнего
В настоящее время в рамках программы кредитные средства можно направить на покупку строящейся квартиры у застройщика, готовой квартиры как от застройщика, так и от юридического
Также в состав заемщиков по кредитному договору могут быть включены дополнительно иные лица, в том числе и старше 35 лет, что позволит оформить Дальневосточную ипотеку семьям с невысоким уровнем дохода, только начинающим карьеру. Заемщиками могут выступать не только наемные работники, но и моряки, работающие под иностранным флагом, а также собственники бизнеса. Размер первоначального взноса для последних составит от 35%.
Важными отличиями Дальневосточной от Семейной ипотеки, помимо размера ставки и ограничений по возрасту, являются требование к оформлению прописки в приобретенном или построенном жилье, а также невозможность проведения рефинансирования или перекредитования действующих ипотечных кредитов по Дальневосточной ипотеке.
Получить индивидуальную подробную консультацию по данной программе и подать заявление на участие в ней можно, обратившись в Ипотечный центр Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 131б, тел.
+7 (423) 220-88-00(вн. 02109, 02111, 02303), WhatsApp консультации — 8 (964) 446-99-11, 8(984) 147-85-96
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.
+7 (4234) 26-99-77
- г. Находка, ул. Школьная, 1а,
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59
- г. Хабаровск, ул. Ленина, 75. Тел.
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