Владельцам пенсионных карт экс-Бинбанка станут доступны преимущества Оpencard банка «Открытие»

Банк «Открытие» обращает внимание владельцев пенсионных карт экс-Бинбанка на то, что с 16 декабря тариф карт изменится на новый – «Дебетовая Opencard». Преимущества нового продукта:

- бесплатное обслуживание и возможность пополнения средств с карт других банков;

- бескомиссионное снятие наличных в любых банкоматах и оплата ЖКХ, штрафов и налогов;

- бескомиссионный перевод на карту другого банка (до 20 тыс. рублей суммарно за календарный месяц);

- возможность получения дохода 5.8% на остаток по счету «Моя копилка»;

- кэшбэк до 11% за покупки в аптеках, заправках или других выбранных категориях (по программе лояльности).

Важно, что при изменении тарифа перевыпускать карту до окончания срока ее действия не нужно. При этом реквизиты карточного счета изменятся. Их можно будет узнать, начиная с 16 декабря, в мобильном или интернет-банке, а также в любом офисе банка, предъявив документ, удостоверяющий личность, или по телефону 8 800 444-44-00. Входящие платежи по старым реквизитам будут автоматически зачисляться на новые счета в течение трех месяцев.

Подробнее ознакомиться с новыми условиями обслуживания, а также получить ответы на возможные вопросы можно здесь: https://www.open.ru/migration_cards#5

Изменение тарифов по картам проходит в рамках интеграции Бинбанка и банка «Открытие», последний этап которой состоится в ближайшие выходные - 14-15 декабря. С 16 декабря всем клиентам экс-Бинбанка станет доступно полноценное обслуживание по единым правилам и тарифам в любом офисе банка «Открытия» от Владивостока до Калининграда.

Объединение двух банков на единой платформе позволит «Открытию» повысить уровень обслуживания и предложить клиентам более гибкие и современные банковские решения и технологии, включая возможность использования единого интернет- и мобильного банка.