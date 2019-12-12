Банк «Союз» вошел в ТОП-5 рейтинга Ассоциации факторинговых компаний по международному факторингу

Банк «Союз» занял 5 место по размеру портфеля международного факторинга в рейтинге Ассоциации факторинговых компаний по итогам 9 месяцев 2019 года. Совокупный портфель международного факторинга банка за указанный период составил 189,9 млн рублей.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) - профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации. В исследовании АФК приняли участие 28 организаций, из которых 14 банков, 9 факторинговых компаний и 5 групп, объединяющих банк и компанию.

Банк «Союз» является одним из активных участников рынка. Факторинг является одним из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса банка. В рамках факторинга банк предлагает своим клиентам индивидуальные решения по финансированию поставщиков федеральных торговых сетей, торговых компаний, промышленных предприятий, автопроизводителей и автодилеров.

Александр Варенников, директор департамента факторинга банка «Союз»:

- Банк «Союз» находится в постоянном взаимодействии с клиентами. Мы разрабатываем новые продукты и стремимся учитывать конкретные потребности бизнеса. Банк всегда готов к реализации сложных факторинговых сделок и участию в нестандартных проектах.