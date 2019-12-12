«Ежемесячный доход» от Связь-Банка в рейтинге лучших вкладов

Вклад Связь-Банка «Ежемесячный доход» вошел в топ-10 депозитов в рублях сроком на три месяца с ежемесячной выплатой процентов. К такому выводу пришли эксперты портала Bankchart, исследовав предложения 30 крупнейших российских банков.

Вклад «Ежемесячный доход» можно открыть в Связь-Банке на 91, 181 или 367 дней в рублях и долларах США и на 91 и 181 день в евро. Процентная ставка по вкладу зависит от срока капиталовложения и составляет от 5,18% до 5,85% с учетом капитализации для рублевого вклада, от 0,70% до 1,25% с учетом капитализации – в долларах США и 0,01% – в евро. По желанию клиента начисленные проценты могут быть капитализированы или перечислены на банковский счет «До востребования», «Накопительный счет» или банковский (текущий) счет, открытый в Банке для расчетов с использованием банковских карт.

Средняя ставка по депозитам в рублях сроком на три месяца с ежемесячной выплатой процентов, по данным Bankchart, составляет 4,48% годовых. Такие программы предлагает 21 банк из исследованных.