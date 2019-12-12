ПСБ начал выдавать потребительские кредиты для пенсионеров

ПСБ разработал программу потребительского кредитования для пенсионеров. Кредит «Пенсионеры» можно оформить по льготной ставке от 9,5% при получении пенсии на счет в банке ПСБ. В таком случае решение о выдаче принимается без справок, на основании факта пенсионных начислений. Для остальных заемщиков ставка составляет от 11%.

Банк предлагает финансирование по программе от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок от года до пяти лет. При оформлении кредита с финансовой защитой и оплате ежемесячных платежей без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных пункта.

Воспользоваться предложением могут как работающие, так и неработающие граждане Российской Федерации в возрасте до 65 лет на дату возврата кредита. По программе возможно рефинансировать кредиты других банков и при необходимости оформить «кредитные каникулы».

«Мы расширяем продуктовую линейку, чтобы у наших клиентов была возможность получить при необходимости дополнительное финансирование. Среди клиентов ПСБ большое количество военных пенсионеров. Они имеют стабильный и предсказуемый источник дохода, что делает их качественными заемщиками с точки зрения риск-моделей банка», — говорит Андрей Точеный, директор департамента розничного кредитования ПСБ.