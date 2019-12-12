Держатели карт Mastercard Россельхозбанка получили возможность оплачивать покупки в одно касание часами Swatch

Россельхозбанк предоставил держателям своих карт Mastercard возможность бесконтактной оплаты с использованием нового сервиса SwatchPAY!. Швейцарский часовой бренд Swatch и международная платежная система Mastercard запустили сервис, с помощью которого можно просто, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание часами Swatch. Россия стала третьей страной после Китая и Швейцарии, где был запущен сервис SwatchPAY!.

В стильной коллекции SwatchРAY! 6 моделей водонепроницаемых часов, которые не требуют зарядки и оснащены спрятанным под циферблат модулем NFC. Сервис работает с применением технологии токенизации Mastercard, и при привязке к часам карты Mastercard ее 16-значный номер заменяется уникальным набором символом — токеном, который в дальнейшем и используется в транзакциях.

Чтобы оплачивать покупки с помощью часов, приобретите понравившуюся модель в одном из магазинов Swatch в России и там же, в магазине, активируйте функцию SwatchPAY!. Установите приложение SwatchPAY! на свой смартфон и введите данные карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком, после чего активируйте часы через специальный SwatchPAY! ВОХ в магазине Swatch. Теперь можно не только оплачивать покупки часами, но и легко управлять платежными действиями в приложении, в том числе следить за своими расходами.

«В октябре Россию признали мировым лидером по объему защищенных токенизированных транзакций, а также крупнейшим в Европе рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков. Россельхозбанк активно участвует в развитии и продвижении передовых технологий бесконтактной оплаты. Вслед за смартфонами, платежными кольцами и другими форм-факторами платежной функцией теперь наделен такой привычный аксессуар, как кварцевые часы. Мы одними из первых подключили SwatchPAY! для своих клиентов и уверены, что они по достоинству оценят этот комфортный и надежный способ совершать повседневные покупки», — отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Swatch – один из самых популярных часовых брендов в современном мире. С момента выпуска первых в мире кварцевых часов в пластиковом корпусе в 1983 году Swatch стал олицетворением швейцарского качества, настоящей провокацией в часовой индустрии благодаря яркому, креативному дизайну. Swatch – это «Second Watch» (Вторые часы), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца: элегантность, привлекательность, эмоциональность, спонтанность, провокацию или же соблазнительность. Помимо активного партнерства с деятелями современного искусства и дизайна, Swatch также совершенствует свои технические возможности и преимущества в сфере науки и технологий, выступая в качестве официального хронометриста спортивных соревнований или развивая уникальные технические инновации для всего часового рынка.

Masterсard (NYSE: MA) – технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения MasterCard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @MasterсardNews и Masterсard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Cashless Pioneers Blog и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.