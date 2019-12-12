В Боханском районе незаконно нарубили лес на 2,5 млн рублей

В Боханском районе возбудили 4 уголовных дела по факту незаконной вырубки леса. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Летом полицейские пресекли деятельность организованной группы незаконных лесозаготовителей, они рубили деревья недалеко от села Тихоновка Боханского района. Правоохранители задержали троих местных жителей в возрасте от 31 до 40 лет, перевозивших свыше 200 срубленных деревьев на трех автомобилях КАМАЗ. Ущерб составил свыше 360 тыс. рублей.

Позже установили еще 10 жителей разных населенных пунктов Боханского района в возрасте от 20 до 36 лет, участвовавших в вырубке леса, а также выявлена их вероятная причастность к аналогичному деянию в мае этого года. Тогда, по версии следствия, подозреваемые срубили не менее 25 деревьев, причинив ущерб свыше 100 тысяч рублей.

В результате работы со следственно-арестованными установлен предполагаемый организатор этих рубок и выявлены еще четыре участка с незаконными вырубками объемом свыше 130 кубометров, на сумму более миллиона рублей. По этим фактам также возбуждены уголовные дела.

Изъято несколько единиц тяжелой автомобильной техники и бензопилы, предположительно являющиеся орудием совершения преступлений.

По ходатайству следственных органов лидеру организованной группы и 4 активным участникам районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.