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В Иркутской области открыли ещё три ледовые переправы

12 декабря 2019

В Иркутской области открыли еще три ледовые переправы: через реку Иркут от села Моты до Шаманки в Шелеховском районе грузоподъемностью 3,5 тонны, в Киренском районе через реку Лена 2 переправы: Алымовка - Банщиково с ограничением массы автомобилей до 5 тонн и Пашня - Кривая Лука грузоподъемностью 7 тонн. Об  этом пишут в ГУ МЧС России по региону. 

Сейчас в Прибайкалье действуют 5 ледовых дорог. Проверить их на безопасность и допустить к эксплуатации позволили погодные условия и достаточная толщина льда в данных местах. В остальных местах выезд на лёд опасен для жизни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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