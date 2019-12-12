В Иркутской области открыли ещё три ледовые переправы

В Иркутской области открыли еще три ледовые переправы: через реку Иркут от села Моты до Шаманки в Шелеховском районе грузоподъемностью 3,5 тонны, в Киренском районе через реку Лена 2 переправы: Алымовка - Банщиково с ограничением массы автомобилей до 5 тонн и Пашня - Кривая Лука грузоподъемностью 7 тонн. Об этом пишут в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Прибайкалье действуют 5 ледовых дорог. Проверить их на безопасность и допустить к эксплуатации позволили погодные условия и достаточная толщина льда в данных местах. В остальных местах выезд на лёд опасен для жизни.