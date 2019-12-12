За год 73 компании вступили в ТПП Восточной Сибири

По решению Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири 10 декабря в союз вступили 34 новых компании. Представители предприятий и организаций, вступивших в ряды ТПП ВС рассчитывают на помощь специалистов палаты в вопросах расширения рынков сбыта, поддержке инвестиционных проектов и стартапов, а также поиске новых партнеров в России и за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

С начала года к ТПП ВС присоединились 73 новые организации, а в прошлом году более 60-ти компаний вошли в союз.

По словам президента ТПП ВС Алексея Соболя, предприниматели часто обращаются в ТПП ВС за помощью в проведении экспертизы внешнеторговых контрактов и разрешении юридических споров. В связи с чем, большой спектр востребованных услуг членам палаты оказывает отделение международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ в Иркутске.