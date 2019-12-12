Иркутская область заняла 1 место по количеству изъятых наркотиков среди сибирских регионов

В 2019 году по количеству изъятых наркотиков Иркутская область занимает пятое место по России и первое место по Сибири. Правоохранители за 11 месяцев выявили 2034 наркопреступления. Ликвидировано 36 преступных объединений наркобизнеса, что в три раза больше, чем в прошлом году. Перекрыто 38 каналов поставок наркотиков, в том числе, три международных. Удалось раскрыть преступления, связанные с легализацией наркодоходов в сумме около 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте за 11 месяцев зарегистрировано 496 преступлений, этот показатель остался на уровне аналогичного периода 2018 года. По Иркутской области показатель по зарегистрированным наркопреступлениям увеличился с 368 (в 2018 году) до 382 (в 2019 году). Раскрыто по линии незаконного оборота наркотических средств –

287 преступлений, нераскрытыми остались 40, раскрываемость по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшилась с 90,2% до 89,7%. К уголовной ответственности привлечено 263 лица (2018 год - 313).

В сравнении с 2018 годом на 31,5 % выросла регистрация фактов сбыта наркотиков и психотропных веществ, за 11 месяцев на учёт поставлено 117 сбытов наркотических средств (в 2018 году - 89), из них более 60% раскрыто (в 2018г.- 54,7%). Из незаконного оборота изъято более 57 кг наркотиков, из них порядка 47 кг составляют наркотики растительного происхождения.