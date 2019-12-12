Размер среднего автокредита в Иркутской области вырос за год на 4,5%

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2019 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 774,5 тыс. руб., увеличившись на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (730,5 тыс. руб.).

В январе-октябре 2019 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1 126,8 тыс. руб.), Московской области (968,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (947,6 тыс. руб.), Иркутская область (898,8 тыс. руб.) и Краснодарском крае (881,1 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных автокредитов среди 30 регионов в январе-октябре 2019 года продемонстрировали:

Ставропольский край (+12,1%);

Республика Башкортостан (+10,6%);

Калужская область (+10,1%);

Ленинградская область (+9,9%);

Санкт-Петербург (+9,8%).

Иркутская область продемонстрировала одну из худших положительных динамик (898 817 руб.) среди 30 регионов. Наименьшая положительная динамика присутствует в Омской области (696 736 руб.).

Единственными регионами из топ-30 по объемам автокредитования, в которых средний размер кредита на покупку авто снизился, стали Кемеровская (-32,7%) и Новосибирская (-4,5%) области. В Москве средний размер выданных автокредитов за год вырос на 9,2%.

«В 2019 году средние суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно умеренными темпами, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на приемлемом уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных автомобилей».