Соглашение о сотрудничестве подписали «ТВЭЛ», Агентство инвестиционного развития и ИРНИТУ

На базе Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2018 года работает бизнес-акселератор для стартапов. Подобный формат есть и в ИРНИТУ, Агентство инвестиционного развития активно работает с обеими командами, именно оно и предложило подписать трехстороннее соглашение. Сообщает пресс-служба АИР.

Главная цель сотрудничества – инновационное развитие, внедрение современных технических средств и технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

«Мы год работали для того, чтобы соглашение появилось. Оно позволит местным стартапам выходить на федеральный уровень поддержки. Работать и развивать проект можно на базе ИРНИТУ и при этом получать поддержку от АО «ТВЭЛ», – прокомментировала подписание генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

После подписания представителям АО «ТВЭЛ» представили 5 проектов. По традиции акселератора на рассказ о стартапе дают 7 минут. Инициатор представляет технологию, анализирует рынок, конкурентов и какие бизнес-возможности дает инновация.

«Мы не ищем проекты, которые нам просто продадут технологию, нас интересуют проекты для совместного развития. Мы готовы оказывать поддержку, но большая часть работы лежит на команде, которая создала проект», – рассказал директор бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» Станислав Кречетов.

В результате в предакселератор «ТВЭЛ» было выбрано два проекта:

«Сварочный комплекс для автоматизации сварки неповоротных стыков трубопроводов»;

«Технология изготовления линейки транспедикулярных винтов, превосходящих по своим характеристикам и физическим свойствам отечественные и зарубежные аналоги».

Сам предакселератор состоится в марте. У создателей стартапов есть время усовершенствовать свой продукт в соответствии с рекомендациями представителей АО «ТВЭЛ» и уже через несколько месяцев претендовать на финансирование и изготовление макета/прототипа изделия.