В Иркутске на 3 дня перекроют движение машин на улице Пролетарской

В Иркутске с 13 декабря 8:00. до 16 декабря 20:00 перекроют движение по проезжей части улицы Пролетарская - в районе дома № 5В и 5Б по улице Рабочая. Как сообщили в «Иркутскэнерго», это связанно с восстановительными работами тепловой сети.

