В Иркутске на 3 дня перекроют движение машин на улице Пролетарской

В Иркутске с 13 декабря 8:00. до 16 декабря 20:00 перекроют движение по проезжей части улицы Пролетарская - в районе дома № 5В и 5Б по улице Рабочая. Как сообщили в «Иркутскэнерго», это связанно с восстановительными работами тепловой сети.
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В Иркутске на 3 дня перекроют движение машин на улице Пролетарской12 декабря 2019
/ Сибирское Информационное Агентство /
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