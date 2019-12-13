Сбербанк присоединился к Кодексу этики использования данных

В рамках Недели российского интернета (RIW 2019) состоялось торжественное подписание Кодекса этики использования данных. Совместная работа лидеров отрасли, государства и гражданского общества позволила выработать понятные и прозрачные принципы работы с данными. Положения нового отраслевого акта саморегулирования распространятся на оборот всех типов данных для присоединившихся компаний и организаций.

В подписания Кодекса этики приняли участие представители организаций — разработчиков документа: Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных, Сергей Петров, Председатель Правления Института развития интернета, со стороны Сбербанка документ подписал первый заместитель Председателя Правления Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Квинтиллионы байт данных создаются каждый день. По мере роста применения цифровых технологий компании сталкиваются и с новыми вызовами. В первую очередь это касается вопросов регулирования использования данных, создания открытости, безопасности и прозрачности киберпространства.

Сегодня Сбербанк наравне с другими крупнейшими российскими компаниями, присоединился к Кодексу этики использования данных. Его уникальность состоит в том, что крупнейшие компании рынка данных решили, что этот документ нужен, разработали его и, более того, добровольно приняли на себя обязательства соблюдать все положения. Сегодняшнее подписание - важная веха в развитие «правильного» Искусственного интеллекта, который должен отвечать всем этическим правилам. Мы движемся в направлении социально-ориентированного, ответственного и этического ИИ.

Применение цифровых технологий и развитие данных позволят создать новые возможности и улучшить качество жизни наших граждан, и здесь мы выступаем как инициаторы изменений».

Сергей Петров, Председатель Правления Института развития интернета:

«Создание Кодекса этики является важной вехой для отечественной индустрии данных. Ведь, как показывает практика, лучше всего применяются и соблюдаются те нормы и принципы, которые выработаны самими участниками отношений. Работа над кодексом велась при учете интересов всех вовлеченных сторон — бизнеса, государства и общества, — поэтому особенно важно отметить консенсус, который был достигнут в представленной версии документа. Однако это не означает, что работа окончена; цифровой мир динамичен, появление новых технологий, алгоритмов потребует реакции. Мы создали живой документ, который будет обновляться и дополняться с разумной периодичностью».

Кодекс регламентирует принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение Реестра добросовестных участников. Положения кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных инициатив в области регулирования, так как разработаны самими участниками оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными сценариями использования технологий в будущем.

Неотъемлемой частью кодекса является «Белая книга», в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными. Книга должна стать ориентиром для участников рынка и оказать позитивное влияние на развитие отрасли в целом. Постоянное ведение и обновление «Белой книги» будет способствовать внедрению лучших бизнес-практик в сфере использования данных.

Цели Кодекса этики использования данных:

● закрепить основные принципы взаимодействия заинтересованных лиц — государства, граждан, бизнеса;

● сформулировать универсальные правила, определяющие границы допустимого поведения для всего профессионального сообщества;

● создать базу для последующих регуляторных инициатив в области данных.

Координационным центром Совета по совершенствованию практик работы с данными станет Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, в совет также войдут представители других государственных организаций.