В Правобережном округе Иркутска принимают заявки на участие в новогодних конкурсах

В Правобережным округеИркутска до 17 декабря принимают заявки на участие в конкурсе «Подарок для Ёлки» и конкурсные работы. Победителей определят в двух номинациях – лучшее украшение, выполненное семьями воспитанников дошкольных учреждений, а также учащимися школ. Все конкурсанты будут награждены подарками, а поделки разместят на новогодних ёлках на территории Правобережного округа. Об этом сообщили в городской администрации.

Также жителей приглашают стать участниками конкурса «Герой сказочной зимы», где определят победителей в номинациях семейный и оригинальный новогодние костюмы. Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на страницу Правобережного округа в социальной сети Инстаграм и размещать фотографии в новогодних костюмах с хештэгом #фемилилукправокр и #оригинальныйкостюмправокр Победителями станут участники, набравшие максимальное количество лайков. Итоги будут подведены на открытии окружной ёлки 24 декабря на улице Урицкого.

Кроме этого, до 20 декабря принимаются заявки на конкурс скульптур «Новогоднее настроение». При определении лучших работ будут учитывать соответствие новогодней тематике, оригинальность технического решения, качество и цветовое оформление. Скульптуры можно выполнять из снега и изо льда. Приветствуется использование подручных средств.