Минсельхоз Приангарья объявил дополнительный отбор для предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан

Министерство сельского хозяйства Иркутской области на 2020 год объявило дополнительный конкурсный отбор на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан из сельской местности, которое в 2020 году будет трансформировано в благоустройство сельских территорий. Об этом сообщило региональное правительство.
До этого реализация мероприятия проходила по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», действовавшей с 2014 года по 2019 год. С 2020 по 2024 годы будет действовать подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области».
Грантовая поддержка местных инициатив граждан направлена на создание условий для занятий спортом и отдыха жителей сельских территорий, сохранение и восстановление историко-культурных памятников, что в конечном итоге способствует развитию села и повышает его привлекательность для жизни.
Вячеслав Козин также пояснил, что в мае в результате первого конкурса местных инициатив граждан на 2020 год было отобрано 45 проектов, из них по созданию детских, спортивных площадок запланировано реализовать 33 проекта. Профинансированы они будут в 2020 году.
Проведение дополнительного отбора стало возможным благодаря тому, что на 2020 год для Иркутской области предусмотрены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 12,5 млн рублей, общий объем средств из федерального бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 30 млн рублей.