Молодые россияне рассказали, как и на что они копят

70% работающих молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет делают накопления регулярно или хотя бы от случая к случаю. К такому выводу пришли «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни», проанализировав результаты социологического опроса о приоритетах молодежи в части инвестиций и выбора инвестиционных продуктов.

Только 30% работающих молодых людей тратят все, что получают, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в 37 российских городах. 36% опрошенных сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, еще 34% стараются откладывать регулярно.

Таким образом, доля тех, кто делает накопления, составляет среди работающей молодежи 70%. По оценке самих респондентов, их накоплений им может хватить на 7 месяцев, если они останутся без работы. При этом необходимо отметить, что потребности молодых людей, как правило, достаточно скромные.

В топ-10 городов с самой высокой долей «сберегателей» в возрасте от 18 до 30 лет вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень, Рязань.

Почти четверть молодых людей, делающих сбережения, откладывают деньги на случай различных непредвиденных обстоятельств, которые могут повлечь резкое ухудшение здоровья. 17% копят на квартиру, 16% — на путешествия и отдых, по 12% — на ремонт квартиры и покупку машины.

Еще 7% среди опрошенных молодых людей формируют накопления, чтобы получать дополнительный доход за счет их инвестирования. 4% респондентов сообщили, что копят на будущую пенсию.

Виктор Дубровин, заместитель генерального директора СК «Сбербанк страхование жизни»:

«Опрос показывает, что молодые люди ориентированы на накопления со страховыми целями — на случай непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем. Эту задачу отлично решает накопительное страхование жизни, которое помимо накопительной функции обеспечивает страховой защитой на весь срок действия договора».

По данным соцопроса, самый популярный инструмент для накопления среди молодежи, который используют 60% респондентов, — рублевый депозит. Еще 50% опрошенных откладывают наличность. 12% молодых людей вкладывают в недвижимость, 8% — в собственный бизнес. 6% респондентов делают накопления в валютных банковских вкладах, еще 6% пользуются инвестиционно-накопительными продуктами, такими как ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, накопительное страхование.

Андрей Макаров, руководитель отдела продаж частным клиентам «Сбербанк Управление Активами»:

«Мы видим растущий интерес к инвестиционно-накопительным продуктам у молодых клиентов в возрасте до 30 лет — в частности, к паевым фондам и индивидуальным инвестиционным счетам. Эти люди родились уже в эпоху рыночной экономики, поэтому они открыты разным инвестиционным идеям. На данный момент объем средств, вложенных в наши финансовые продукты молодыми инвесторами, уже превышает 4,1 млрд рублей. При этом молодые люди довольно рационально подходят к вложениям и используют преимущественно надежные и консервативные инструменты, которые инвестируют в облигации, — это 56% от всех вложенных ими средств».

В этом году также отмечается существенный рост интереса клиентов Сбербанка к НСЖ, в том числе и у клиентов в возрасте до 30 лет. За первые десять месяцев 2019 года такие клиенты заключили около 30 тыс. договоров НСЖ (около 20% от общего количества). 5% от этих договоров заключили клиенты младше 25 лет, 15% — 25–30-летние.



