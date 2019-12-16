АО «Байкалинвестбанк» вошел в Ассоциацию банков России (ассоциация «Россия»). Решение о принятии банка в ассоциацию было принято 6 декабря и зафиксировано в протоколе №16. Банку выдано Свидетельство члена Ассоциации банков России №766.
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Байкалинвестбанк вошел в Ассоциацию банков России16 декабря 2019
/ Сибирское Информационное Агентство /
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