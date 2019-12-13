В 2022 году Россельхозбанк обеспечит финансовыми услугами все сельские территории СКФО

Россельхозбанк продолжит тесное сотрудничество с предпринимателями Северо-Кавказского федерального округа и будет активно увеличивать доступность финансовых услуг на сельских территориях. Об этом сказал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров на пленарной сессии XVI съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» в Минеральных Водах.



Примерно половина населения СКФО проживает в сельской местности, что делает вопрос о работе с аграриями и их бизнесом особенно актуальным.



«На территории СКФО Банк реализует целый комплекс мер поддержки аграрного предпринимательства, среди которых и кредит «Микро АПК» с упрощенными условиями получения, и программа кредитования «Стань фермером», и содействие кооперации. Помимо удовлетворения внутреннего спроса, регион обладает и потенциалом роста сельскохозяйственного экспорта с 350 млн долларов в 2018 году до 1 266 млн долларов в 2024 году, то есть в 3,6 раза. И РСХБ как опытнейший участник аграрного развития приложит все усилия для реализации этого потенциала», – подчеркнул Максим Любомудров.



Особое внимание Банк уделяет увеличению доступности услуг в регионе, добавил заместитель Председателя Правления.



«Сейчас Россельхозбанк представлен на территории СКФО пятью региональными филиалами, охватывая более 60% сельских поселений. В 2022 году Банк планирует полностью обеспечить доступность финансовых услуг на всех сельских территориях за счет развития сети, организации работы уполномоченных представителей и распространения цифровых каналов оказания услуг, например, решения «Лёгкий фронт». Цель Банка состоит в том, чтобы сделать жизнь на селе максимально комфортной, содействовать развитию аграрного сектора, и предоставление финансовых услуг входит в меры поддержки», – отметил Максим Любомудров.



XVI съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» прошёл в Минеральных Водах под девизом «Инвестируй в Кавказ». В нем участвуют представители инвестиционных кругов, госструктур, региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертное сообщество. Россельхозбанк выступает официальным партнёром мероприятия.