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Жителя Байкальска подозревают в создании вредоносной программы для онлайн-игры

16 декабря 2019

Полиция задержала 27-летнего жителя Байкальска. Его подозревают в создании и распространении вредоносной программы для зарубежной онлайн-игры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. 

 - Злоумышленник из корыстных побуждений создал программу для компьютерной онлайн-игры и предоставлял к ней доступ пользователям за материальное вознаграждение, - комментируют в пресс-службе.

Программа позволяла автоматизировать игру с целью получения преимущества перед другими игроками.

возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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