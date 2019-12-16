Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»

Показ VR-фильма по финансовой грамотности состоялся для школьников и молодежи, живущих в «самой красивой деревне» Хор-Тагна (Заларинский район). В декабре, деревню, являющуюся единственным населенным пунктом Иркутской области - обладателем статуса члена Ассоциации «Самые красивые деревни России», посетили участники «Экспедиции БРК».

Культурно-просветительский проект «Экспедиция БРК» стартовал 25 сентября 2019 г., ее финал запланирован на 31 декабря, в этот период в планах организаторов — посещение деревень и поселков Иркутской области с населением до 5000 человек, изучение особенностей жизни отдаленных территорий региона. Для местных жителей в рамках проекта проводятся образовательные мероприятия и лекции, составленные на основе анализа наиболее успешного опыта, реализованного в регионе. Задача экспедиции – поделиться практическими кейсами современных подходов и инструментов для решения местных задач.

Одним из таких кейсов является vr-лекция от Сбербанка, рассчитанная на детей младшего и среднего школьного возраста—об основах финансовой грамотности и безопасности, алгоритме формирования личных сбережений, современных способах оплаты и формировании личного или семейного бюджетов. Фильм-лекция, показывается с помощью новой технологии – персональных vr-очков и пользуется большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Новые финансовые знания от Сбербанка часть просветительского проекта, Байкальский банк является партнером «Экспедиции БРК».

Проект, кроме деревни Хор-Тагна уже побывал в п.п. Хребтовая и Железногорск-Илимский (Нижнеилимский район), с.Сосновка (Усольский район), п. Верхнемарково ( Усть-Кутский район).