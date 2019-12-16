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Самыми востребованными профессиями в 2020 году будут повара, водители и мастера

16 декабря 2019

В 2020 году среди массовых профессий наиболее востребованными станут водители, официанты, повара, мастера, рабочие, курьеры, разные специалисты в сфере строительства, продавцы и кассиры. Об этом сообщает «Российская газета. 

Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда.

Зарплаты поднимутся на 7-9%. А в IT-сфере - на 10-12%. Сейчас о повышении оплаты труда работникам в 2020 году думает каждый четвертый работодатель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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