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Иркутская команда «Феникс» выступит на фестивале «КиВиН-2020»

16 декабря 2019

Команда КВН Иркутского аграрного университета «Феникс» в январе отправится в Сочи на международный фестиваль «КиВиН-2020». Об этом сообщили в администрации Иркутска. 

Команда стала победителем финала Байкальской лиги КВН, чтобы попасть на международный фестиваль.

В региональном этапе участвовали шесть команд – три команды Иркутского государственного университета: «Посейдон Карлеоне», «На Брудершафт», «Сборная ИГУ», команда Иркутского аграрного университета «Феникс», «Сборная МУПов г. Иркутска, а также гости из Улан-Удэ «Такие разные буряты». Финальная игра состояла из двух видов состязаний. Участники КВН приветствовали зрителей и показали музыкальный конкурс. Оценивало работу выступающих жюри, в состав которого вошли представители администрации Иркутска, СМИ, действующие и бывшие участники КВН.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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