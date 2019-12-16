Прокуратура заблокировала 16 сайтов в Иркутской области

Прокуратура Иркутского района выявила 16 сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

На информационных ресурсах предлагали купить российское гражданство, паспорта с дубликатом, водительские удостоверения, дипломы об образовании, удостоверения сотрудников правоохранителей.

Предоставляли и другие документы, с призывом к революции, насилию, неуважению к власти, а также материалы с предоставлением информации о пошаговом изготовлении взрывных веществ и методах их применения и прочая информация о действиях, за которые грозит административная и уголовная ответственность.

По результатам проверки прокуратура предъявила в суд иски.

Суд удовлетворил иски прокурора. Сайты закрыли.