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Работникам массовых профессий в 2020 году повысят зарплату

16 декабря 2019

Российские работодатели в 2020 году намерены повышать зарплаты продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств. Об этом сообщают «РИА новости». 

Уровень зарплат поднимется на 7-9%. Несмотря на то, что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалистам из этого сегмента повышали зарплаты в 2019 году и продолжат повышать в наступающем — в среднем на 10-12% по рынку", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию, проведенному в ноябре текущего года, из тысячи опрошенных российских работодателей повышать зарплаты в 2020 году планируют в 25% компаний. По итогам 2018 года готовность повышать зарплаты в 2019 году выражали лишь 18%.  

В уходящем году самые высокие темпы роста зарплат традиционно демонстрирует сфера информационных технологий, где оплата труда выросла на 10,2%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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