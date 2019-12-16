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Собственники предприятий разделят ответственность за аварии

16 декабря 2019

Ростехнадзор подготовил изменения в законодательство, по которым собственники предприятий будут разделять ответственность за аварии, произошедшие на принадлежащих им объектах. Об этом сообщает «Российская газета». 

Если это предложение будет принято, следующим шагом станет внесение изменений в другие нормативные акты. Потребуется прописать, что собственник, получив информацию о ситуации на объекте, должен будет профинансировать мероприятия по обеспечению безопасности.

- Как показывает наш печальный опыт, связанный с расследованием аварий, дойти до собственника часто не получается. Он главный бенефициар всей деятельности предприятия, но в случае аварии стоит в стороне, - заметил руководитель руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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